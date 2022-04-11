التنمية الاجتماعية : سيتم تغيير برنامج الشؤون كلياً.. والانتهاء من كشوفات الـ700 شيقلاً

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت ، ان الوزارة تعمل على تحديث تحديث بيانات السجل الاجتماعي وهناك برنامج آخر سيتم العمل عليه وهناك استمارة أعدها البنك الدولي متعددة الأبعاد وسيتم تغيير برنامج الشؤون الاجتماعية كلياً، وسيكون لكل شريحة من شرائح الفقر الموجودة بغزة دراسة متخصصة بها، وسيتم العمل بشكل أوسع وأدق مما كان عليه البرنامج الوطني، ويتم تدريب الباحثين للعمل عليه.

وبينت الكحلوت خلال تصريحات لصوت الاقصى "نسعى في شهر رمضان للوصول لأكبر عدد من المواطنين الذين لم يستفيدوا خلال العام ٢٠٢١، وجهودنا مستمرة مع المؤسسات العاملة في غزة وهناك تبادل للبيانات مع الجمعيات الخيرية التي توزع المساعدات.

وأوضحت استفاد من برنامج المساعدات خلال شهر رمضان "٣٥_٤٠" ألف أسرة ، وبرامجنا مستمرة وتعمل لخدمة المواطنين والأسر المحتاجة، ونتمنى الوصول لجميع المستحقين ، مشيرة الى ان الوزارة تسعى في شهر رمضان للوصول لأكبر عدد من المواطنين الذين لم يستفيدوا خلال العام ٢٠٢١، وجهودنا مستمرة مع المؤسسات العاملة في غزة وهناك تبادل للبيانات مع الجمعيات الخيرية التي توزع المساعدات.

ومن جانبه كشف المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، عن أخر تطورات صرف المساعدات النقدية لنحو 12 ألف أسرة فقيرة بغزة بقيمة 700 شيقل.

وقال المدهون في حوار مُتلفز صباح الاثنين، إن صرف تلك المساعدات النقدية للأسر ستكون خلال شهر رمضان المبارك، لكنه لم يُحدد في أي تاريخ حتى اللحظة، مؤكدًا أن قرار الصرف يعود للبنك الدولي الجهة التي تمول ذلك المشروع.

وبين أنهم في الوزارة انتهوا من إعداد كشوفات الأسماء التي ستستفيد من المساعدة النقدية، لافتًا إلى أن جل المستفيدين من المدرجين عبر برامج الوزارة خاصة "الأسر التي تتلقى شيكات الشؤون، لهم الأولوية.

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، قبل نحو أسبوعين، عن تقديم مساعدات نقدية لنحو 12 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، قريباً، بقيمة 700 شيكل، عبر البنك الدولي.