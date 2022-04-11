(31) أسيرة فلسطينية مُغيبات في سجون الاحتلال

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين 11/4/2022، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، لا زالت تحتجز في سجونها (31) اسيرة فلسطينية مغيبات بقرار من إدارة السجون، وحكومة الاحتلال عن العالم الخارجي، ويتعرضن للانتهاكات اليومية.

وفي هذا الصدد أوضحت الهيئة أن الاسيرة عطاف جرادات (50) عاماً، من بلدة السيلة الحارثية/قضاء جنين، والمعتقلة منذ تاريخ 27/12/2021 مازالت موقوفة في معتقل الدامون.

الأسيرة جردات امرأة كبيرة، وام لثلاثة اسرى وهم :عمر، ومنتصر، وغيث، وتعاني من ارتفاع ضغط في الدم، ومن عدم انتظام في دقات القلب نتيجة ما تعرضت له من ظروف اعتقال صعبة.

ونقلت محامية الهيئة (حنان الخطيب) عن الاسيرة جرادات :" انه تم اعتقالها بعد اعتقال أبنائها الثلاثة، وهدم منزلها، وتعرضت للتحقيق قاسٍ في الجلمة، وظروف الزنازين مقرفة وسيئة للغاية، فهي ضيقة، وبدون شبابيك، رمادية اللون، ذات جدران خشنة ، فيها ضوء خافت أصفر اللون، مزعج للنظر، تشبه القبر تماما.

وتقول الأسيرة جرادات: " النقل عن طريق رحلة من العذاب والمعاناة حيث تعبت كثيرا وأرهقت أثناء نقلي للمحكمة، عدا عن غرف الانتظار بالمحكمة الغير مريحة، والتي تشبه الزنازين، وتضيف، ان من أصعب المشاهد التي مرت علي هو تواجد ابني فلذة كبدي في الزنزانة المقابلة للزنزانة التي كنت أتواجد بها، وتم منعي من ما يسمى وحدة النحشون من رؤيته والحديث معه، وأغلقوا نافذة الزنزانة حتى لا أتمكن من رؤيته.