أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 11ابريل 2022

شهدت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 11 ابريل 2022 استقراراً مع تسجيل المعدن النفيس عالميًا مكاسب أسبوعية بنحو 1.1% ، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال التعاملات المسائية، نحو 8.981 ألف دينار "62.63 دولار" ، وسط توقعات ان تشهد اسعار الذهب في الجزائر انخفاضا وخاصة بعد ارتفاع الدولار عالمياً .
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري
الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 8,971 دينار $62.50
سعر الذهب عيار 22 8,223 دينار $57.29
اسعار الذهب عيار 21 7,850 دينار $54.69
اسعار الذهب عيار 18 6,728 دينار $46.88
سعر الذهب عيار 14 5,233 دينار $36.46
سعر الذهب عيار 12 4,485 دينار $31.25
اسعار أوقية الذهب 278,994 دينار $1,944
اسعار جنيه الذهب 62,798 دينار $437.52
اسعار كيلو الذهب 8,970,859 دينار $62,502
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Monday, April 11, 2022 07:46
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
10 إبريل 8,981 7,858 6,736 5,239 4,490
9 إبريل 8,981 7,858 6,736 5,239 4,490
8 إبريل 8,983 7,860 6,737 5,240 4,491
7 إبريل 8,899 7,787 6,674 5,191 4,449
6 إبريل 8,844 7,739 6,633 5,159 4,422
5 إبريل 8,886 7,776 6,665 5,184 4,443
4 إبريل 8,923 7,808 6,692 5,205 4,461
3 إبريل 8,877 7,767 6,658 5,178 4,438
2 إبريل 8,877 7,767 6,658 5,178 4,438
1 إبريل 8,870 7,761 6,653 5,174 4,435