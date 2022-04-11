أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 11ابريل 2022

شهدت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 11 ابريل 2022 استقراراً مع تسجيل المعدن النفيس عالميًا مكاسب أسبوعية بنحو 1.1% ، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال التعاملات المسائية، نحو 8.981 ألف دينار "62.63 دولار" ، وسط توقعات ان تشهد اسعار الذهب في الجزائر انخفاضا وخاصة بعد ارتفاع الدولار عالمياً .

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 8,971 دينار $62.50

سعر الذهب عيار 22 8,223 دينار $57.29

اسعار الذهب عيار 21 7,850 دينار $54.69

اسعار الذهب عيار 18 6,728 دينار $46.88

سعر الذهب عيار 14 5,233 دينار $36.46

سعر الذهب عيار 12 4,485 دينار $31.25

اسعار أوقية الذهب 278,994 دينار $1,944

اسعار جنيه الذهب 62,798 دينار $437.52

اسعار كيلو الذهب 8,970,859 دينار $62,502

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Monday, April 11, 2022 07:46

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

10 إبريل 8,981 7,858 6,736 5,239 4,490

9 إبريل 8,981 7,858 6,736 5,239 4,490

8 إبريل 8,983 7,860 6,737 5,240 4,491

7 إبريل 8,899 7,787 6,674 5,191 4,449

6 إبريل 8,844 7,739 6,633 5,159 4,422

5 إبريل 8,886 7,776 6,665 5,184 4,443

4 إبريل 8,923 7,808 6,692 5,205 4,461

3 إبريل 8,877 7,767 6,658 5,178 4,438

2 إبريل 8,877 7,767 6,658 5,178 4,438

1 إبريل 8,870 7,761 6,653 5,174 4,435