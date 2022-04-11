التقرير الوبائي الأسبوعي : وفاة و330 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11/4/2022 ، تسجيل حالة وفاة واحدة، و330 إصابة جديدة بفيروس كورونا و668 حالة تعافٍ، منذ الثالث إلى العاشر من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين:" إن حالة الوفاة سجلت في الضفة، فيما لم تسجل أي وفيات في قطاع غزة".

وأضافت أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: 98 إصابة في قطاع غزة، و112 في الضفة الغربية، و120 في مدينة القدس.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الضفة الغربية 162، قطاع غزة 356، مدينة القدس 150.

ولفتت إلى وجود 14 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.