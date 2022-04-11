سعر الذهب في الاردن اليوم الاثنين 11/4/2022-استقرار

سعر الذهب في الاردن اليوم الاثنين 11/4/2022 ، تواصل أسعار الذهب في الأردن الاستقرار بالتزامن مع الازمة الروسية والأوكرانية التي أثرت على اسعار الذهب والعملات الرئيسية العالمية ، وتتفاوت اسعار الذهب في كافة المحال التجارية والسوق السوداء.

وجاء الذهب في الاردن اليوم الاثنين 11/4/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 44.32 دينار $62.50

سعر الذهب عيار 22 40.62 دينار $57.29

اسعار الذهب عيار 21 38.78 دينار $54.69

اسعار الذهب عيار 18 33.24 دينار $46.88

سعر الذهب عيار 14 25.85 دينار $36.46

سعر الذهب عيار 12 22.16 دينار $31.25

اسعار أوقية الذهب 1,378 دينار $1,944

اسعار جنيه الذهب 310.21 دينار $437.52

اسعار كيلو الذهب 44,315 دينار $62,502

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Monday, April 11, 2022 09:38 AM بتوقيت دولة الاردن

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

10 إبريل 44.40 38.85 33.30 25.90 22.20

9 إبريل 44.41 38.86 33.30 25.90 22.20

8 إبريل 44.33 38.79 33.25 25.86 22.16

7 إبريل 44.04 38.54 33.03 25.69 22.02

6 إبريل 43.91 38.42 32.93 25.61 21.95

5 إبريل 43.82 38.34 32.86 25.56 21.91

4 إبريل 44.09 38.58 33.07 25.72 22.05

3 إبريل 43.92 38.43 32.94 25.62 21.96

2 إبريل 43.92 38.43 32.94 25.62 21.96

1 إبريل 43.86 38.38 32.90 25.59 21.93