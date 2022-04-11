موعد مباراة اياب ريال مدريد وتشيلسي القادمة بدوري الأبطال غداً، بعد الانتهاء من مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي، يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف لهدف، يبدأ عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، في البحث عن موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي القادمة، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الكبيرين في بطولة دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء 12 ابريل 2022 الساعة العاشرة مساء بتوقيت فلسطين، والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنغي، وسط توقعات أن نشاهد مباراة قوية يريد فيها فريق تشيلسي الإنجليزي أن يعوض تأخره في مباراة الذهاب، والفوز على الملكي، والتأهل للدور النصف النهائي من مسابقة أبطال أوروبا، فيما سيحرص الريال على تعزيز تفوقه وخوض مباراة ممتعة وجيدة، وخاصة أنه على ملعبه وبين جماهيره، من أجل المضي قدما والتأهل للدور المقبل، مما سيمنحه فرصة أكبر للتتويج بالبطولة الأغلى أوروبيا للمرة الـ 14 في تاريخه.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي 2022

ويبحث عشاق كرة القدم في العالم عامة، ومحبو ريال مدريد وتشيلسي على وجه الخصوص عن موعد مباراة اياب ريال مدريد وتشيلسي القادمة بدوري الأبطال غداً، إذ أنهم حريصون على مشاهدة واحدة من أقوى المباريات على مستوى دوري أبطال أوروبا نسخة عام 2022، وخاصة أن الريال كان قد حقق الفوز الأول له تاريخيا على تشيلسي في مباراة رسمية، يوم الأربعاء الماضي، بنتيجة 3 أهداف لهدف وحيد، وهو ما سيجبر نادي تشيلسي على خوض مباراة بكل قوته وطاقته، باعتبار أن أي تعادل أو هزيمة بهدف يعني أنهم سيغادرون دوري أبطال أوروبا من هذا الدور، لهذا نحرص في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على اعلامكم عن موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي 2022، كما أننا سنرفق لكم رابط بث مباشر لمشاهدة المباراة بجودة عالية ودون تقطيع على البث، حتى تتمتعوا بشاهدة واحدة من أقوى المباريات على الصعيد الأوروبي.

ريال مدريد ضد تشيلسي 2022

وبسبب أنها مباراة قوية بين فريقين عريقين على مستوى أوروبا، وخاصة أن نادي تشيلسي بطل النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فإن جميع عشاق كرة القدم يبحثون عن القنوات الناقلة لمشاهدة الموقعة الكروية التي ستمتع ملايين المشاهدين على مستوى العالم، إذ إنها من المقرر أن تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة تشيلسي وريال مدريد على beIN SPORTS PREMIUM 1.

مباراة ريال مدريد وتشيلسي 2022 غدا

وقبل يوم من انطلاق مباراة ريال مدريد وتشيلسي 2022 غدا، ضمن مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يحرص عشاق الفريقين الاطلاع على تشكيلة الفريقين، فهنا نرفق لكم تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد تشيلسي المباراة القادمة، إذ إنه من التوقع أن يعتمد المدير الفني كارلو أنشيلوتي على هذه الأسماء:

تيبو كورتوا

ناتشو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

موعد مباراة تشيلسي القادمة 2022

ولأهمية مباراة تشيلسي وريال مدريد، يبحث عشاق تشيلسي أيضا على موعد مباراة تشيلسي القادمة 2022، وعن التشكيلة المتوقعة ضد ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، فمن المتوقع أن يخوض المدرب الألماني توماس توخيل المباراة ضد ريال مدريد بالتشكيل التالي:

إدوارد مندي

أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر

ريس جيمس - نجولو كانتي - جورجينيو - ماركوس ألونسو

ميسون ماونت

كاي هافيرتس - تيمو فيرنر