تاريخ عيد الفطر المبارك 2022 في الأردن، يُعد هذا الأمر من أبرز المواضيع التي تهم المسلمين في جميع أنحاء العالم، إذ يباشرون بالبحث والاطلاع على موعد وتاريخ وأول أيام عيد الفطر السعيد، فهم يحضّرون طقوسا مميزة لاستقبال العيد المبارك، فهو أول عيد رسمي يحتفل به المسلمون بعد الانتهاء من صيام وأداء فريضة شهر رمضان المبارك، لهذا يلجأ المسلمون في الأردن للبحث عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد، حتى يتجهزون لاستقباله، وتحضير ما يلزم من حلوى وأمور أخرى.

أول أيام عيد الفطر 2022 في الأردن

ويبحث الأردنيون عن تاريخ عيد الفطر المبارك 2022 في الأردن، ففئات كثيرة تلجأ للبحث عن أول أيام عيد الفطر 2022 في الأردن، فمنهم التجار والباعة في الأسواق، وكذلك المشترين، فجميعهم يحضرون لاستقبال أول أيام العيد المبارك، فهو عيد يحل علينا بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك، ويستقبله المسلمون بالتهاني والتبريكات، وصلاة العيد، وكذلك يوجد طقوسا يمارسها المسلمون، وهو تناول الفسيخ على وجبة الإفطار في أول أيم العيد السعيد، كل تلك الأسباب دفعت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر أول أيام عيد الفطر 2022 في الأردن، حتى يتحضر الناس هناك لاستقبال العيد.

عيد الفطر 2022 في الأردن

ويشرع المسلمون للاحتفال في عيد الفطر السعيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، إذ إنهم يحيون طقوسا جميلة، تبدأ من الزيارات والتهنئة، وخاصة أن الأطفال يحصلون على عيديات من أقربائهم، وذويهم، وترسم الفرحة على وجوههم، كما أن العائلات والأسر تقوم بتنظيم رحلات إلى أماكن ترفيهية، وخاصة البحر مع ارتفاع درجات الحرارة في الأردن، والمطاعم المفتوحة والمغلقة، لهذا يحرصون على الاطلاع على موعد عيد الفطر 2022 في الأردن ، وخاصة الأطفال الذين يعولون عليه لجمع الأموال مع أقاربهم وأهاليهم، ويلهون على الأراجيح ومختلف أنواع وأشكال الألعاب

متى عيد الفطر 2022 في الأردن

وكانت الأردن قد صامت أول أيام رمضان المبارك في تاريخ 3 ابريل 2022، بعد يوم من أول صيام في فلسطين والسعودية ومعظم الدول العربية، لهذا يبحث الأردنيون عن متى عيد الفطر 2022 في الأردن، وهو ما قد يكون في تاريخ 3 مايو 2022، وفق المرصد الفلكي.