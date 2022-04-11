هيئة الأسرى :الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال لن تنال  من عزيمة شعبنا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:59 ص
11 ابريل 2022
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شددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمة شعبنا من مواصلة نضاله وصموده .

وأضافت أن هذه الاعتقالات لن تغير من وعي الشعب الفلسطيني، وايمانه بقضيته وحقوقه، بل ستزيد من أصراره على نضاله وصموده في وجه المحتل .

وأدانت الهيئة الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيين خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم  قبل جيش الاحتلال .

وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل الفوري والعاجل  لوقف هذه الاجراءات التي تستهدف كافة الشعب الفلسطيني .

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