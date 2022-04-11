هيئة الأسرى :الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال لن تنال  من عزيمة شعبنا

شددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمة شعبنا من مواصلة نضاله وصموده .

وأضافت أن هذه الاعتقالات لن تغير من وعي الشعب الفلسطيني، وايمانه بقضيته وحقوقه، بل ستزيد من أصراره على نضاله وصموده في وجه المحتل .

وأدانت الهيئة الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيين خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم قبل جيش الاحتلال .

وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاجراءات التي تستهدف كافة الشعب الفلسطيني .