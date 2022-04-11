إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس وقرية كفر قليل

أصيب، فجر اليوم الاثنين 11/4/2022، عدد من المواطنين بحالات اختناق بعد احتراق منزل في شارع القدس شرق نابلس، استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 8 مواطنين أصيبوا بحالات اختناق في المنزل المذكور، وجرى نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية كفر قليل شرق نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت عددا من المواطنين عرف منهم: الأسير المحرر عزمي منصور، وزياد العامر، واستولت على مركبتين تعودان له.