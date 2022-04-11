اليوم: جلسة محاكمة لأسرى نفق الحرية

من المقرر، أن تعقد محكمة الناصرة العسكرية "الإسرائيلية"، اليوم الاثنين 11/4/2022، جلسة محاكمتها لأسرى نفق الحرية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى: إن المحاكمة تأتي في ظل استمرار للتوهان والضياع والإرباك الذي تعيشه حكومة الاحتلال منذ السادس من سبتمبر الماضي.

وكانت محكمة الاحتلال الصهيوني قررت في وقت سابق، تأجيل محاكمة الأسرى الستة أبطال نفق الحرية إلى يوم 11/4/2022.

وخلال الجلسة التي عقدت عبر تقنية الفيديو، طالبت نيابة الاحتلال بالحكم على الأسرى الستة بالسجن 7 سنوات.

وفي أيلول الماضي، نجح الأسرى زكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات ويعقوب قادري بانتزاع حريتهم مؤقتًا من سجن "جلبوع" الأكثر تحصينًا وأعيد اعتقالهم فيما ذلك.