اصابة مستوطنين جراء اطلاق النار صوبهم بالقرب من قبر يوسف بنابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:50 ص
11 ابريل 2022
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إصابة مستوطنين جراء إطلاق النار صوبهما قرب قبر يوسف بنابلسIMG-20220411-WA0027.jpg
 

 

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