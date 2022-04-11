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اصابة مستوطنين جراء اطلاق النار صوبهم بالقرب من قبر يوسف بنابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:50 ص
11 ابريل 2022
إصابة مستوطنين جراء إطلاق النار صوبهما قرب قبر يوسف بنابلس
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