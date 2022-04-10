استقرار أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الإثنين 11 أبريل 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بشكل دائم أسعار الدولار في الجزائر، وبعد زيادة عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

استقرار أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الإثنين 11 أبريل 2022

استقرار أسعار العملات في الجزائر

استقر سعر الدولار واليورو والإسترليني اليوم في الجزائر خلال تعاملات الإثنين 11 أبريل 2022 لدى البنك المركزي والسوق السوداء.

استقرار أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الإثنين 11 أبريل 2022

سعر اليورو في الجزائر

استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات الإثنين لدى بنك الجزائر المركزي ليسجل نحو 156 دينارًا للشراء، و156.07 دينار للبيع.

كما استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 195.78 دينار للشراء، و197.95 دينار للبيع.

استقرار أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الإثنين 11 أبريل 2022

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

سعر الدولار في الجزائر

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدولار اليوم مقابل الدينار الجزائري عند مستوى 143.13 دينار للشراء، و143.15 دينار للبيع.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند سعر 180 دينارا للشراء، و182 دينار للبيع.

استقرار أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الإثنين 11 أبريل 2022

سعر الجنيه الإسترليني في الجزائر

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الجزائر المركزي نحو 187.50 دينار للشراء، و187.56 دينار للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند نحو 234.64 دينار للشراء، و237.24 دينار للبيع.

سعر الريال السعودي

وجاء سعر الريال السعودي في الجزائر اليوم لدى البنك المركزي عند مستوى 38.1620 دينار للشراء، و38.1681 دينار للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي لدى السوق الجزائرية الموازية (السوداء) عند مستوى 47.99 دينار للشراء، و48.53 دينار للبيع.

استقرار أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الإثنين 11 أبريل 2022

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في الجزائر اليوم على شاشات تداول بنك الجزائر المركزي نحو 38.96 دينار للشراء، و38.97 دينار للبيع.

فيما جاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائر في السوق السوداء عند مستوى 49.01 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي عند 469.30 دينار للشراء، 470.12 دينار للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي لدى السوق الجزائرية السوداء عند نحو 590.21 دينار للشراء، 596.77 دينار للبيع.