تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 11 أبريل 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار في سوريا أمام الليرة السورية، وهو من العملات التي يبحث عنها الكثير من التجار والمتابعين. تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 وبعد زيادة عمليات البحث عن أسعار الدولار في سوريا على محركات البحث العالمية، قرر فريق "فلسطين اليوم" كتابة هذا المقال الذي يتحدث عن أسعار الدولار في سوريا وباقي العملات الأخرى.

تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 11 أبريل 2022

وتراجع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين 11 أبريل/نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 11 أبريل 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

وتراجع سعر الدولار اليوم في دمشق خلال مستهل تعاملات الإثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 3875 ليرة للشراء و3910 ليرات للبيع، مقابل 3885 ليرة للشراء و3920 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

كما استقر سعر الدولار الرسمي عند 2512 ليرة وفقا لنشرة المصارف والصرافة.

تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 11 أبريل 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وانخفض سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل نحو نحو 4210 ليرات للشراء، و4253 ليرة للبيع، مقابل 4220 ليرة للشراء، و4263 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الاحد.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل 5035 ليرة للشراء، و5091 ليرة للبيع، مقابل 5048 ليرة للشراء، و5104 ليرات للبيع أمس.

تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 11 أبريل 2022

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1031 ليرة للشراء، و1044 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية نحو 1052 ليرة للشراء، و1065 ليرة للبيع.

تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 11 أبريل 2022

سعر الدينار الكويتي

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 12703 ليرات للشراء، و12843 ليرة للبيع، مقابل 12736 ليرة للشراء، و12876 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.