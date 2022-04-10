القائد النخالة : العدو مستمر في تصعيده ضد الفلسطينيين وما يجري من عمليات فدائية هو تجسيد لحالة الصراع مع الاحتلال

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة، اليوم الأحد، أن العدو مستمر في تصعيده ضد الفلسطيني ما يجري من عمليات في الأراضي الفلسطينية ليست رد فعل على ممارسات الاحتلال انما هي واجب على كل فلسطيني.

وقال القائد النخالة، حواء متلفز على قناة المنار، إن "الصراع مع العدو الإسرائيلي مفتوح ومستمر"، موضحًا أن العمليات البطولية الأخيرة أكدت قدرة الانسان الفلسطيني بمواجهة الاحتلال بكل شجاعة.

وأضاف أن الفلسطيني لديه خيارات واسعة في مسيرة المقاومة ويستطيع ان يفعل أشياء كثيرة في العمليات الاستشهادية خير دليل، مشدّدًا على أن قرار غزة في الرد على جرائم الاحتلال متروك لقوى المقاومة.

القائد النخالة : هناك تصعيد إسرائيلي للمس بالمسجد الأقصى والقدس في رمضان وهو يزيد من حالة التوتر.

القائد النخالة : قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى هو قرار رسمي عربي لإتاحة الفرصة للمستوطنين باقتحام الأقصى.

القائد النخالة : ممارسات الاحتلال في الأقصى والضفة الغربية تصعد من حالة الغليان الفلسطينية.

القائد النخالة : شهر رمضان له أهمية خاصة في مسيرة المقاومة لدى المجاهدين وأبناء الشعب الفلسطيني.

القائد النخالة : العمليات البطولية الأخيرة أكدت قدرة الانسان الفلسطيني بمواجهة الاحتلال بكل شجاعة.

القائد النخالة : نحن في مواجهة مباشرة مع الاحتلال وفي كل لحظة يجب ان نتوقع حالة الاشتباك الشامل.

القائد النخالة : يحب ان لا يغيب عن بالنا انه طالما يتوفر المقاوم في الميدان يعني ان المواجهة مستمرة وحاضرة.

القائد النخالة : نحن في أي لحظة يمكن ان نصل إلى حالة من الغليان في كل أوساط الشعب الفلسطيني.

القائد النخالة : التسهيلات التي يقدمها الاحتلال هي حقوق وهي لن تجعلنا نكف النظر عن استباحة الدم الفلسطيني.

القائد النخالة : المناخ في المقاومة هو مناخ مواتي لموقف حركة الجهاد الإسلامي ولا احد مستثنى من الإجابة على استباحة الدم الفلسطيني.

القائد النخالة : انا أقول ان علينا واجبات وامامنا استحقاقات ولن نخذل أهلنا في جنين والقدس وكل فلسطين.

القائد النخالة : قوى المقاومة تصنع القرار في الميدان مجتمعة وموحدة.

القائد النخالة : مسألة الفصل بين الأراضي الفلسطينية ليست في عقل الجهاد الإسلامي والاستفراد بجنين لن نسمح به مهما كلفت الأثمان.

القائد النخالة : يجب ان يفهم الإسرائيلي ان يدنا ليست مكفوفة عن التدخل لدعن أهلنا في الضفة والقدس.

القائد النخالة : امكاناتنا محدودة لكنها تصنع تأثيرات كبيرة في كيان الاحتلال.