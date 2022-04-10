السعدي لـ"فلسطين اليوم": جنين تعيش حالة طوارئ والأهالي يغلقون بعض الطرقات لتصدي اقتحامات الاحتلال

أكد الصحفي مجاهد السعدي، اليوم الاحد، أن مساجد مدينة جنين أعلنت حالة الطوارئ في المدينة ومخيمها، في إطار الاستعداد الكبير للتصدي لأي عملية اقتحام محتملة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما ارسلت تهديدات لنيتها شن اقتحام المدينة.

وأفاد السعدي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن حالة الطوارئ تضمنت تقديم إرشادات للمواطنين، من أبرزها: منع تصوير المقاومين، وتجول المواطنين عند الاقتحام وغيره، موضحًا أنه يوجد التفاف كبير من المواطنين مع المقاومة في التصدي للعدو.

وأشار إلى أن الشبان قاموا بإغلاق بعض الإمكان والطرقات في المدينة بأكياس الرمال والموانع التي من شأنها أن تعيق من اقتحام جيش الاحتلال، وتابع بالقول: إن "سكان جنين يعيشون حاليا في حالة ترقب خاصة أن العدو أرسلت تهديدات باعتقال والد الاستشهادي رعد حازم".

وأضاف أن جيش الاحتلال ما يزال يشن حملة اعتقالات ضد المواطنين، وزجهم داخل السجون.

وتعيش مدينة جنين على بارود من النار في ظل إصرار جيش الاحتلال على اقتحام المدينة ومخيمها بصورة متكررة، وسط إطلاق النار والقنابل اتجاه البيوت والمواطنين والمارة.

وعبر بيان، نعت سرايا القدس – كتيبة جنين، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد أحمد ناصر السعدي (23 عاماً) أحد كوادرها الأبطال في الكتيبة والذي ارتقى شهيداً في اشتباكٍ مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين، صباح اليوم السبت.