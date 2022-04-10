الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته من قتل جيش الاحتلال لسيدة فلسطينية في بيت لحم

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن صدمته من استشهاد سيدة فلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقرب من بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد: "مصدومون من مقتل سيدة فلسطينية على يد قوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من بيت لحم. خالص تعازينا لأسرتها".

وأضاف البيان: إنّ "مثل هذا الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد مدني أعزل هو أمر غير مقبول، ويجب التحقيق في هذا الحادث على وجه السرعة وتقديم الجناة إلى العدالة".

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة المطينة على المدخل الشرقي لقرية حوسان، النار صوب السيدة غادة إبراهيم السباتين (45 عامًا) وهي أم لستة أطفال، ما أدّى إلى إصابتها في الفخذ وتركت تنزف، ونقلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث أعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها.