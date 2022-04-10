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تردد قناة الفجر الجزائرية 2022 الجديد

نبذة عن القناة

انطلقت القناة لأول مرة على الهواء مباشرة عام 2015 ، فهي قناة خاصة يملكها رائد الأعمال الشيخ ابن الشنفري ، تبث من مدينة سيدي بلعباس بالجزائر ، واكتسبت شهرة واسعة ، لقيامها بأداء بعض المسلسلات الحصرية و عدد البرامج الترفيهية المناسبة لجميع الفئات العمرية ، تعرض مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التركية والديني

تردد قناة الفجر الجزائرية 2022 الجديد

قناة الفجر الجزائرية

وتتميز قناة الفجر بعرض العديد من المسلسلات والبرامج الشهيرة مثل: مسلسل قيامة عثمان الذي يبث كل يوم خميس، فضلاً عن بثها كافة المباريات بجودة عالية جداً بالإضافة لعرضها أفلام ذات الطابع المحبوب لدى المتابعين وعشاق الافلام الاجنبية والاكشن.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2022 الجديد

مسلسل قيامة عثمان

المؤسس عثمان ‏مسلسل تركي درامي تاريخي، بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019، يحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وهو من إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وأوزجه تورار، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي

تردد قناة الفجر الجزائرية 2022 الجديد

تردد قناة الفجر الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة في قائمة القنوات: الفجر.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجديد