برنامج قلبي اطمان الموسم الخامس الحلقة 10 العاشرة 2022 .. شاهد كاملة

برنامج قلبي اطمان الموسم الخامس الحلقة 10 العاشرة 2022 ، وبعد أن سجلت الحلقات الماضية نسبة عالية من المشاهدات في الوطن العربي لمشاهدة هذا البرنامج الخيري والإنساني في مساعدة الفقراء والمساكين فقد قرر فلسطين اليوم وضع لحضراتكم رابط المشاهدة للحلقة الجديدة على اليوتيوب .

حيث وضعنا لكم برنامج قلبي اطمأن الموسم الخامس الحلقة 10 الجديدة بعدما رأينا ان نسبة الاهتمام عليه من المشاهدين تزداد يوميا بعد يوم ، وفي هذه المقدمة نشير لكم إلى ان الفريق وضع لكم في ثنايا هذه السطور التفاصيل الكاملة حول هذا البرنامج .

برنامج قلبي اطمأن الموسم الخامس الحلقة 10

وقد عكف فريق فلسطين اليوم على وضع مواعيد عرض برنامج غيث قلبي اطمأن طيلة أيام شهر رمضان المبارك 2022 في تمام الرابعة والربع بتوقيت مصر، وفي تمام الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة ، ويحقق نسبة مشاهدات عالية جدًا .

قلبي اطمأن 2022

إلى جانب ذلك ، وضع لكم فريق الموقع نبذة تعريفية عن هذا البرنامج وهو قلبي اطمأن وهو برنامج خيري تم عرضه لأول مرة في 18 مايو 2018، ويلتقي مقدم البرنامج غيث بحالات اجتماعية واقعية في العديد من البلدان العربية، ويقدم لها المساعدة كي تنهض وتواصل مشوار الحياة ، وفيما يلي تفاصيل أكثر .

مشاهدة الحلقة 10 من قلبي اطمأن

فكرة قلبي اطمأن الجزء 5

وقد حرص الفريق على وضع الفكرة التي يعتمد عليها البرنامج الذي نال على ثقة واعجاب الجمهور العربي ، وهي تقوم على تجول الإعلامي غيث في شوارع الدول العربية، للبحث عن حالات إنسانية تعاني من ظروف صعبة، وتقديم المساعدة لهذه الحالات بمبالغ مالية أو مساعدات أخرى.

برنامج قلبي اطمأن الموسم الخامس 2022

وتأسس برنامج قلبي اطمأن في الامارات العربية بتاريخ 13 مايو 2018، وهو برنامج خيري، حيثُ بث "غيث" أولى حلقات البرنامج وهو مجهول الهوية خلال مساعدة لرجل مسكين، طاحت به الفقر.

واستطاع برنامج قلبي اطمأن خلال الثلاث سنوات، أسر قلوب مشاعر مئات الآلاف من المواطنين العرب، خلال مساعدته عشرات الفقراء وتقديم الدعم والمعونة للمتعففين.