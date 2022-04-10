بالصور الرابطة الإسلامية تنظم سلسلة فعاليات في الجامعة الإسلامية بغزة

نظمت الرابطة الإسلامية سلسلة فعاليات ضمن الحملة الدعوية "وليضربن بخمرهن"، صباح اليوم الأحد، في الجامعة الإسلامية بمحافظة غزة.

وتتضمن سلسلة الفعاليات ملتقى ديني، نشرات تعريفية، جولة ميدانية،مسابقات هادفة.

وتحدثت الداعية سلوى أبو موسى إن الحجاب هو امتثال لأوامر الله وطاعة له ولرسوله، وهو فطرة الإنسان التي خلق عليها.

وأضافت أبو موسى :"أن الإنسان بطبيعته يحب الستر والتعفّف وجاء الحجاب للمرأة لتحقّق هذه الفطرة، وهوأطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات؛ حيث يحقّق التوازن في المجتمع ويمنع الانحراف وأجلب للعفة والطهارة، وأقوى في حماية النفس من كل ما حولها".

ومن جانبها تحدثت مسؤولة ملف الجامعات بالقطاع أ.سماح أبو مغصيب:" جاءت الحملة الدعوية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك لتستهدف 10000 طالبة في جامعات القطاع لحثهنّ على الالتزام بالجحاب الشرعي الذي يستر محاسن الفتاة المسلمة".

ودعت أبو مغصيب جميع الفتيات الغير محجبات بالتوجه للارتداء الحجاب فهو عفة و تكريم و ستر للمرأة.







