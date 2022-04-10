بالفيديو والصور شرطة الاحتلال: الشاب الذي تم تحييده قرب مدينة عسقلان المحتلة هو مواطن "إسرائيلي"

زعمت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، أن الشاب الذي تم تحييده قرب مدينة عسقلان المحتلة هو مواطن "إسرائيلي" وأن الحدث جنائي.

وقال مراسل القناة 12 العبرية نير دفوري :"وقعت الحادثة عند مفترق “بات هدار” في عسقلان، حيث حاول المشتبه به خطف سلاح مجندة، ثم أطلق عليه جندي النيران وأصيب بجراح حرجة وأعلن عن مقتله بعد وقت قصير".

وأضاف دفوري، :"بأن المستوطن الذي حاول انتزاع السلاح من مجندة في عسقلان تم إطلاق النار عليه من قبل قائد لواء “بنيامين” العقيد إلياف الباز، الذي صادف مروره من هناك".

وفي أعقاب الحادثة استدعى جيش العدو قوات كبيرة إلى جانب مروحية للعدو للبحث عن مساعدين للمشتبه به بعد معلومات أولية أنه فلسطيني.

وفي وقت لاحق، أكد إعلام الاحتلال أن القتيل هو مستوطن فرّ من مصحة نفسية وهو مختل عقلياً، وليس من غزة كما أشيع.

وكانت زعمت إذاعة جيش الاحتلال، في وقت سابق مساء اليوم، وقوع محاولة للاستيلاء على سلاح مجندة قرب مدينة عسقلان المحتلة، موضحة أنه تم تحييد المنفذ.

وأضافت الإذاعة العبرية :"بأنه في أعقاب محاولة الاستيلاء سلاح مجندة ، تم إطلاق النار على الشاب وتم وتحييده على الفور"

ويُشار إلى أن العمليات البطولية الأخيرة في الداخل المحتل أدخلت اجهزة أمن الاحتلال في حالة من التخبط بسبب وقوع هذه العمليات بشكل فجائي ما يربك الاحتلال واجهزته الأمنية؟









