بالفيديو والصور إذاعة جيش الاحتلال: محاولة للاستيلاء على سلاح جندي بمدينة عسقلان المحتلة واستشهاد المنفذ

زعمت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الاحد، وقوع محاولة للاستيلاء على سلاح مجندة قرب مدينة عسقلان المحتلة، موضحة أنه تم تحييد المنفذ.

وأضافت الإذاعة العبرية :"بأنه في أعقاب محاولة الاستيلاء سلاح مجندة ، تم إطلاق النار على الشاب وتم استشهاده على الفور"

وأفادت مصادر عبرية، بأن شاب سيطر على سلاح مجندة كانت متوقفة في موقف بمدينة عسقلان، قبل أن يطلق عليه عدد كبير من جنود الاحتلال النار، لافتةً إلى أن أكثر من 90 رصاصة اخترقت جسد الشاب في عسقلان.

وأوضحت المصادر، بأن الشاب الذي حاول السيطرة على سلاح المجندة هو من غزة ودخل إلى الداخل المحتل بتصريح عمل.

وبدوره قال مراسل القناة 14 العبرية هيلل بيتون روزين، نقلاً عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية قولهم :" بأن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد تُطلق الصواريخ خلال الأيام المقبلة".

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "إن الحدث في عسقلان صادف مرور قائد لواء "بنيامين" وهو ضابط برتبة عقيد، وثم لاحظ محاولة الاستيلاء على السلاح من المجندة وأطلق النار على المنفذ".









