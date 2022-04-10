وقفة احتجاجية باللد للمطالبة باعتقال قتلة الشهيد موسى حسونة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:28 م
10 ابريل 2022
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 نظم العشرات من أهالي مدينة اللد المحتلة عام 48، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بمعاقبة قتلة الشهيد موسى مالك حسونة الذي استشهد برصاص أحد المستوطنين.

وجاءت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية في المدينة وعائلة الشهيد، حيث رفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات تدعو لاعتقال الجناة وإنزال اقصى العقوبات بحقهم، وحملوا صور الشهيد حسونة.

وكان الشهيد حسونة ارتقى بعد تعرضه لعيارات نارية من قبل مستوطن خلال المواجهات التي دارت في مدينة اللد المحتلة يوم 11 أيار من العام الفائت في أعقاب أحداث الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

 

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