وصول 300 صهريج نفط من العراق إلى الأردن

أعلن رئيس نقابة أصحاب الشاحنات في الأردن، نائل الذيابات، اليوم الاحد، وصول 300 صهريج محمل بالنفط من مصفاة بيجي العراقية إلى الحدود العراقية الأردنية تمهيدا لدخولها خلال الساعات المقبلة إلى الأردن.

وأفاد الذيابات بوصول شحنات النفط الحدود الأردنية العراقية وهي في طريق العبور إلى الأراضي الأردنية لكن بعد إتمام المخاطبات الرسمية والإجراءات اللوجستية الخاصة بها.

وأشار رئيس نقابة أصحاب الشاحنات، إلى أن أن تحميل تلك الشحنات النفطية بدأ مطلع أبريل الحالي من مصفاة بيجي العراقية ضمن اتفاق بين البلدين يقضي بتزويد الأردن بنحو 300 ألف برميل نفط شهريا وبمعدل 10 آلاف برميل يوميا.

وستزود تلك الشاحنات، الأردن بحوالي 60 ألف برميل بعد انقطاع النفط منذ مطلع شباط الماضي جراء العديد من المشاكل اللوجستية التي وقفت عائقا أمام إتمام عمليات التزويد، وفق الذيابات.