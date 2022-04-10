الاحتلال يطلق النار نحو سيارة يستقلها شقيق منفذ عملية تل ابيب و والدته قرب جنين

قال والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب إن قوات الاحتلال اطلقت النار نحو سيارة يستقلها نجله و والدته.

و أضاف في منشور على حسابه في "فيسبوك" إنه "في هذه الأثناء قوات إسرائيلية خاصة تلاحق ابني وزوجتي وتطلق النار على السيارة التي يستقلونها".

بدورها قالت مصادر محلية إن قوة "إسرائيلية" خاصة مساء اليوم الأحد النار على شاب عندما كان يقود مركبته في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة شاب برصاصة في الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال في جنين، دون أن توضح حالته الصحية.

في حين، ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن قوة من جيش الاحتلال حاولت اعتقال شقيق منفذ عملية "تل أبيب"، لكنّه تمكّن من الفرار.