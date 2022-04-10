أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 10 أبريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في لبنان اليوم الاحد 10 ابريل 2022، حيث استقرت أسعار الذهب، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، خلال التعاملات الصباحية، نحو 94.945 ألف ليرة (62.63 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بمستهل تعاملات اليوم في لبنان، عند مستوى 83.079 ألف ليرة (54.80 دولار).

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، بداية تعاملات اليوم، عند 71.210 ألف ليرة (46.97 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 55.385 ألف ليرة (36.53 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، خلال التعاملات المبكرة، استقرارا عند مستوى 2.952 مليون ليرة (1948 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، بمستهل التعاملات، نحو 664.633 ألف ليرة (438.40 دولار).