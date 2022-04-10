بالصور بالصور : الرابطة الإسلامية تطلق حملتها الدعوية في جامعات غزة

أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي حملة دعوية بعنوان وليضربن بخمرهن وذلك في جامعة الأقصى بغزة .

وتتضمن الحملة الدعوية ملتقات دينية، نشرات تعريفية، جولات ميدانية،مسابقات هادفة .

وتأتي الحملة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

تحدثت الداعية سلوى أبو موسى عن أهمية الحجاب للمرأة المسلمة و أنه فرض مُنزل من الله عزوجل على المرأة المسلمة قائلتاً " إن الحجاب في ذاته عفة وطهارة للفتاة المسلمة، وليس لباس شهرة وزينة، وليس أسلوب حياة؛ بل هو عبادة لكل فتاة تريد أن تتقرب من الله عز وجل وترجو الأجر والثواب في الدنيا والأخرة" مستدلة بالأيات القرانية و الأحاديث النبوية .

وأكدت منسقة ملف الجامعات أمل شلح أن الرابطة الإسلامية ستواصل بحملاتها الدعوية لتقوية الوازع الديني لدى الطالبات .











