أسعار الذهب اليوم في الأردن الأحد 10 أبريل 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن، الأحد 10 أبريل/نيسان 2022، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

والأسواق العالمية في عطلة أمس السبت واليوم الأحد.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، خلال التعاملات الصباحية، نحو 44.41 دينار (62.63 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بمستهل تعاملات اليوم في الأردن، عند مستوى 38.86 دينار (54.80 دولار).

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، بداية تعاملات اليوم، عند 33.30 دينار (46.97 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 25.90 دينار (36.53 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال التعاملات المبكرة، نحو 1381 دينارًا (1948 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21)، بمستهل التعاملات، نحو 310.84 دينار (438.40 دولار).