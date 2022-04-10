ضبط 20 طنًا من المواد الغذائية وإحالة تاجر مفرقعات للنيابة

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة خلال جولاتها الميدانية خلال 48 ساعة ماضية، 20 طناً من المواد الغذائية، بعد رفع أسعارها من قبل أصحابها، إضافة إلى زيادة مدد الصلاحية للمنتجات، خلافا لما هو مقر من وزارة الاقتصاد الوطني.

وأكدت مباحث التموين، أنها تتابع الأسواق على مدار الساعة، لرصد أي مخالفات قانونية ومعالجتها أولا بأول، وإحالة أصحابها المخالفين إلى الجهات المختصة.

وأوضحت، أنها أحالت ملفات 8 تجار مخالفين إلى وزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وفي سياق منفصل؛ أحالت مباحث التموين بمحافظة غزة، التاجر "م، ش" إلى النيابة العامة، بتهمة بيع المفرقعات، إذ ضبط بحوزته 168 مثلث متفجر داخل مكتبته.

وبينت مباحث التموين، أنها وفي إطار ملاحقتها للمصنعين والموزعين ضبطت 168 قطعة مفرقعات نارية، وعليه تم تحويل المضبوطات، والتاجر المذكور للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.