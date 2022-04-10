ما حقيقة انخفاض سعر كيلو الدجاج في غزة؟

نفى رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية مروان الحلو، اليوم الأحد 10 ابريل 2022، الأنباء المتداولة عن انخفاض سعر كيلو الدجاج اللاحم للمستهلك إلى 12.5 شيكل، موضحاً أنه لايزال يباع بـ 14 شيكلاً وفق التسعيرة التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومربي الدجاج.

وتوقع الحلو في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن ينخفض سعر الدجاج خلال النصف الثاني من شهر رمضان وسيكون في متناول الجميع، قائلاً: "كل المؤشرات تدل إلى انخفاض سعر الدجاج خلال تدريجيا نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، وسيستقر على سعره الطبيعي من 10.5- 11 شيكلاً للمستهلك".

وذكر، أن البيض المخصب الذي دخل إلى القطاع قبل مايقارب من 50 يوماً، ويُقدر عددها 450 ألف بيضة مُخصبة، تُنتج هذا الأسبوع نحو 400 ألف دجاجة، وهو عدد قليل جدًا ولا يفي باحتياجات السوق الغزي، مشيراً إلى أن قطاع غزة يستهلك أكثر من 100 ألف دجاجة يومياً في شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن بعض أصحاب الفقاسات وموردي الأعلاف والتجار موزعي الدجاج، هم من انقضوا على شراء الصوص عند انتاجه من الفقاسات وتحكموا في الأسعار، قبل أن تتدخل الحكومة والنقابة والجهات المختصة، وتلزم أصحاب المزارع بتوحيد السعر وبيعه للمستهلك بـ 14 شيكلا.

ويستهلك المواطنون في قطاع غزة نحو 4 ملايين دجاجة في شهر رمضان المبارك، إلا أنّ الكمية المطلوبة لم تدخل إلى القطاع، هو ما تسبب بأزمة غلاء على الأسعار.