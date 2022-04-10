محدث شهيدة برصاص الاحتلال من قرية حوسان غرب بيت لحم

استشهدت المواطنة "غادة ابراهيم علي العريدي من بيت لحم ، اليوم الأحد 10/4/2022، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبها في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت وزارة الصحة، بأن المواطنة في العقد الرابع من عمرها أصيبت برصاصة في الفخذ، وتم نقلها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث تراوحت إصابتها ما بين متوسطة وخطيرة.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين , بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنة في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة، ولديها ستة أطفال.

وحسب شهود عيان، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب مواطنة أثناء سيرها في الشارع، ما أدى إلى اصابتها، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.