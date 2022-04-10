سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10 /4/ 2022- سبائك وسعر الجنية

شهد سعر الذهب في مصر في منتصف تعاملات ، اليوم الأحد 10/4/2022، استقرار متأثرا بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1948 دولارا للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 663 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 852 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 995 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1137جنيها.

اسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4975 جنيها.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9950جنيها.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 19900جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8010 جنيهات.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

مواصفات الذهب:

يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.

الذهب القديم :

لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".

مؤشرات البورصة:

تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.

تعاملات البورصة العالمية :

ارتفع الذهب بقوة كبيرة مساء أول أمس ونجح في الزيادة بأكثر من 0.6% ليتداول الآن عند مستويات 1948 دولارًا، مستهدفًا مقاومة الـ 1950 دولارًا.