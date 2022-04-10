تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر ابريل 2022، يبحث المواطنون في قطاع غزة في مثل هذه الأثناء من كل شهر عن موعد صرف رابط المنحة القطرية شهر 4، وخاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع، فهم يعولون عليها في شراء مستلزمات أسرهم وأطفالهم، وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2022، وتصرف الـ 100 دولار بنظام الشيكل بقيمة 310 شيكل، عبر مئات النقاط المنتشرة في قطاع غزة.

رابط فحص المنحة القطرية لشهر 4

وفي مطلع كل شهر تتصدر عناوين البحث عبر الانترنت عن تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر ابريل 2022، وخاصة مع شح فرص العمل ونسبة البطالة المرتفعة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة، والفقر المدقع الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي بفعل حصاره المتواصل على قطاع غزة، ومنعه إدخال المواد الخام اللازمة للصناعة منذ ما يقارب من 16 عاما على التوالي، وتواصل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، التواصل مع الجهات المختصة لمحاولة معرفة موعد نشر رابط فحص المنحة القطرية لشهر 4، وتنشره عبر موقعها الإلكتروني، حتى يتسنى للجميع الاطلاع على موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة

وبدأت قطر بصرف الدفعة النقدية 100 دولار للأسر الفقيرة في القطاع، منذ عام 2018، ويستفيد منها نحو 100 ألف أسرة متعففة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعقد أو يمنع أو يؤخر إدخالها إلى القطاع بذرائع واهية تهدف إلى التنغيص على حياتهم، وباتت تدخل بهذه الآلية حتى شن العدوان الإسرائيلي على القطاع في شهر مايو 2021، إذ إن الاحتلال منع إدخالها إلى القطاع لثلاثة أشهر متواصلة، قبل أن يتفقوا مع الأمم المتحدة على استئناف السماح بإدخالها وذلك وفق شروط جديدة، ويبحث المستفيدون عن موعد صرف المنحة القطرية الجديدة، لشراء ما تحتاجه أسرهم من أكل وشرب وملبس.

متى موعد صرف المنحة القطرية شهر 4

وكانت المنحة القطرية تصرف عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة، إلا أنها باتت تصرف عبر نقاط حددتها الأمم المتحدة، بعد توليها زمام أمور صرفها للمواطنين المستفيدين، ومن المتوقع أن تصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة الأسبوع المقبل، ولهذا من الآن يبحث المستفيدون عبر الاستعلام الحكومي والمواقع الأخرى المختصة عن متى موعد صرف المنحة القطرية شهر 4، إلا أنهم سينتظرون الإعلان الرسمي من الأمم المتحدة ووزارة التنمية الاجتماعية في غزة.

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