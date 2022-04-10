مصر تُعلن عن موعد امتحانات نهاية العام الدراسي للنقل والإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أن امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب النقل والشهادة الاعدادية تنطلق بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، مشددة على أنه لا توجد امتحانات فى شهر رمضان، مؤكدة أن الدراسة مستمرة حتى إجازة العيد على أن يتم مراجعة الدروس والمناهج قبل أداء الامتحانات.

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.