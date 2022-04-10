ارتفاع سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 10/4/2022

ارتفاع سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 10/4/2022 ، تواصل أسعار الذهب في الأردن الارتفاع بالتزامن مع الازمة الروسية والأوكرانية التي أثرت على اسعار الذهب والعملات الرئيسية العالمية .

وجاء الذهب في الاردن اليوم الأحد 10/4/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 44.41 دينار $62.63

سعر الذهب عيار 22 40.70 دينار $57.41

اسعار الذهب عيار 21 38.86 دينار $54.80

اسعار الذهب عيار 18 33.30 دينار $46.97

سعر الذهب عيار 14 25.90 دينار $36.53

سعر الذهب عيار 12 22.20 دينار $31.31

اسعار أوقية الذهب 1,381 دينار $1,948

اسعار جنيه الذهب 310.84 دينار $438.40

اسعار كيلو الذهب 44,405 دينار $62,627

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Sunday, April 10, 2022 09:56

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 إبريل 44.41 38.86 33.30 25.90 22.20

8 إبريل 44.33 38.79 33.25 25.86 22.16

7 إبريل 44.04 38.54 33.03 25.69 22.02

6 إبريل 43.91 38.42 32.93 25.61 21.95

5 إبريل 43.82 38.34 32.86 25.56 21.91

4 إبريل 44.09 38.58 33.07 25.72 22.05

3 إبريل 43.92 38.43 32.94 25.62 21.96

2 إبريل 43.92 38.43 32.94 25.62 21.96

1 إبريل 43.86 38.38 32.90 25.59 21.93

31 مارس 44.18 38.66 33.14 25.77 22.09