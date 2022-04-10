وزيرة الصحة تدعو نقابة التمريض لوقف الإضراب لهذا السبب !

دعت وزيرة الصحة مي الكيلة نقابة التمريض والقبالة إلى وقف الإضراب والعودة للعمل، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف محافظات الوطن.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الممرضات والممرضين كانوا دائما في الصفوف الأمامية لعلاج الجرحى ومصابي المواجهات والاعتداءات الإسرائيلية، في ظل الاعتداءات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على مختلف المحافظات.

وتابعت أن دعوة نقابة التمريض والقبالة للكوادر التمريضية في جنين للاستمرار في العمل خطوة في الاتجاه الصحيح وتؤكد التزام الكادر التمريضي الوطني والإنساني، مؤكدة أن هذه الدعوة يجب أن تعمم على جميع المحافظات.

وأشارت إلى أن 11 مواطنا أصيبوا برصاص واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأحد على محافظات رام الله والبيرة وطولكرم والخليل وجنين وأريحا والأغوار، ومختلف المحافظات، وفي ظل التوترات وتصاعد العدوان الإسرائيلي فإن المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات بحاجة إلى الكادر التمريضي ليكون بجانب الطواقم الطبية والصحية الأخرى، لاستمرار العمل والتخفيف عن المواطنين وعلاج المصابين.