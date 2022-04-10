بالصور الجهاد وفصائل المقاومة تنظمان جولة تفقدية لحواجز الشرطة في خانيونس

نظمت حركة الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة، في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، جولة تفقدية ليلية على مقرات ونقاط الشرطة الفلسطينية المنتشرة في المحافظة.

وضم الوفد كلاً من الأستاذ منير البيوك مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في محافظة خان يونس والأستاذ علاء البطة مسؤول بلدية خان يونس والأستاذ تميم بركة مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة خان يونس والأستاذ عماد السنوار مسؤول العلاقات الوطنية في حركة حماس بمحافظة خان يونس وعددا من قيادات فصائل المقاومة.

وشملت الجولة عددا من النقاط الأمنية على الطرقات الرئيسية بالإضافة لمراكز شرطية في المحافظة.

ووجهت الجهاد وفصائل المقاومة، الشكر لأبناء الأجهزة الأمنية على جهودهم المباركة في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

وفي ختام كل جولة، قدم الوفد هدية رمزية لأفراد الأجهزة الأمنية.