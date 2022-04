بالفيديو رونالدو يعتذر عن فعلته مع مشجع.. ما القصة؟

اعتذر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجماهير مانشستر يونايتد عقب مباراة إيفرتون والتي خسر فيها بهدف نظيف.

وإيفرتون يعاني في الدوري الإنجليزي ويصارع للابتعاد عن شبح الهبوط، وخلال مباراة يونايتد عجز رونالدو ورفاقه من صنع فرصة تذكر على المرمى.

وخرج رونالدو غاضبا بعد انتهاء المباراة حيث حاول مشجع التقاط صورة له بهاتفه، ليرد الدون البرتغالي بعنف ويضرب الهاتف ويسقطه أرضا، وهو ما لاقى استهجاناً كبيراً من الجماهير.

بعد المباراة حاول رونالدو الاعتذار عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقدم عرضاً للمشجع لحضور مباراة من ملعب أولد ترافورد.

وقال رونالدو في منشور له على "فيسبوك": "ليس من السهل أبدا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة المماثلة لتلك التي نواجهها. ومع ذلك، يتعين علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة".

وأضاف: "أود أن أعتذر عن غضبي، وإن أمكن، أود أن أدعو هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كعلامة على اللعب النظيف والروح الرياضية".

Cristiano Ronaldo smashed someone’s phone after the game against Everton.😲 pic.twitter.com/QQLEP4bqbS