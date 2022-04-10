غزة: اعتماد الدفعة الثالثة لترقيات ضباط الرتب السامية بوزارة الداخلية

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد 10/4/2022، اعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي الدفعة الثالثة لترقيات ضباط الرتب السامية بالوزارة.

وبينت الهيئة، في تصريح صحفي، أنه تم اعتماد الدفعة الثالثة التي تشمل الضباط الذين استوفوا الشروط القانونية المقرة من قبل لجنة الضباط بالهيئة حتى تاريخ 1 يوليو/ تموز 2021.

وأكدت الهيئة أن الاعتماد يأتي بعد جهود كبيرة بذلتها وزارة الداخلية والأمن الوطني مع رئاسة العمل الحكومي، والجهات ذات العلاقة؛ من أجل استكمال خطوات منح الدرجات الوظيفية المستحقة لضباط وزارة الداخلية وفق السلم الوظيفي، وذلك بعد سنوات من توقفها.

وتقدمت هيئة التنظيم والإدارة بالشكر لرئاسة متابعة العمل الحكومي، على مساعيها الدائمة من أجل إنصاف الموظفين ومنحهم درجاتهم المستحقة، بما يساهم في تعزيز الأداء العام وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.

يذكر أن رئاسة متابعة العمل الحكومي، أعلنت في 5 سبتمبر/ أيلول 2021، إعادة العمل بالدرجات الوظيفية لموظفي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، وذلك على مراحل، حيث تم اعتماد المرحلتين الأولى والثانية خلال الشهور القليلة الماضية.