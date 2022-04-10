موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم في الدوري الإسباني شاهد المباراة بث مباشر، من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وليفانتي الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين من مساء اليوم الأحد 10 ابريل 2022، في الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، على ملعب ملعب سيوتات دي فالنسيا، أي على أرض نادي ليفانتي، ويبحث متابعو كرة القدم الأوروبية عامة، وعشاق الدوري الإسباني وبرشلونة على وجه الخصوص عن رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفانتي وبرشلونة، وخاصة في ظل احتدام التنافس على بين الفرق المتنافسة على المركز الأول والثاني، والتتويج بكأس "الليغا"، وعلى الرغم من ابتعاد فريق ريال مدريد بفارق 12 نقطة عن المركز الثاني، إلا أن الصراع لايزال مستمر، وناديي برشلونة واشبيلية لن يستسلما للميرنغي أبدا، وسيبقيان ينافسان على الجولة الأخيرة من هذا الموسم 2021- 2022.

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ولأهمية المباراة، وخاصة أن المسابقة تبقى لها نحو 7 جولات فقط، وفي ظل شراسة المنافسة على حصد لقب البطولة، بين الفرق المتنافسة، فهي أسباب تستدعي عشاق كرة القدم للبحث عن موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم في الدوري الإسباني شاهد المباراة بث مباشر، فهم يميلون لمشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم يلا شوت، وكذلك عبر المواقع الرياضية المختصة بعرض المباريات بجودة عالية ودون تقطيع، وهو ما تحرص على نشره وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، والتي لتضمن لكم مشاهدة ممتعة للمباراة.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم، فهذه يعني أن ساعات قليلة تبقى على خوض اللقاء الحاسم، في الحفاظ على أمال برشلونة في المنافسة على اللقب، لأن أي تعثر يذكر، قد ينهي أحلامه وآماله في المنافسة على الفوز بلقب الدوري الإسباني، ولهذا يبحث عشاق برشلونة وكرة القدم على وجه العموم عن مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر كورة أون لاين، فهم ينتظرون موعد انطلاق المباراة على أحر من الجمر.

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وكذلك يبحث عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي، لأنها من الجولات التي يحرص فريق برشلونة على حصد النقاط الثلاثة، والتقدم أكثر من المركز الثاني على أقل تقدير، وسط تنافس شديد من أتلتيكو مدريد وإشبيلية على هذا المركز، إلا أن رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا قال إنه لايستبعد تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني وذلك بعد أن عاد لمسار اللعب الجميل والفوز المتتالي في المباريات بعد تولي المدرب تشافي هيرنانديز إدارة تدريب الفريق، ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قناة beIN sports 1 HD premium، أو عبر الروابط التي تنشرها القنوات المتخصصة في مجال الرياضة.

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