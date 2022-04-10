هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر  أحمد عساف من سلفيت

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" والأسرى المحررين اليوم الأحد 10/4/2022 الأسير المحرر العقيد أحمد عساف أبو مراد، من بلدة بديا قضاء سلفيت بالضفة المحتلة، الذي رحل الى جوار ربه الليلة الماضية بعد مسيرة حافلة من النضال والعطاء.

وأشاد رئيس الهيئة اللواء أبو بكر بالراحل أبو مراد، الذي لم يتوانَ عن التضحية في سبيل الوطن والقضية، مشيراً إلى أنه أسير محرر أعتقل مرتين حكم في الأولى ٢٥ عاما، وفي الثانية صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، ولكن أفرج عنه في كلاهما بصفقات تبادل أسرى، كما تم هدم منزل أسرته مرتين.

ويتقدم اللواء أبو بكر باسم الهيئة والحركة الأسيرة والأسرى المحررين بأصدق التعازي والمواساة من ذوي المرحوم وعائلته، متمنين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.