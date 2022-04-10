مطالبات بتكثيف التواجد المؤسساتي الحقوقي والإنساني في جنين

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم الأحد 10/4/2022، كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية، بتكثيف تواجدها في محافظة جنين، التي تتعرض لهجمة همجية انتقامية من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وشدد اللواء أبو بكر على ضرورة أن تشكل هذه المؤسسات والمنظمات طواقم طوارئ خاصة، لرصد وتوثيق مجمل الانتهاكات، والمتمثلة في الاقتحامات وهدم البيوت واطلاق النار على المواطنين بشكل عشوائي وتنفيذ الاعتقالات.

وأوضح اللواء أبو بكر أن حكومة الاحتلال واجهزتها العسكرية، ستحاول الهروب من فشلها الامني والسياسي، من خلال تنفيذ مثل هذه الأعمال التي تعكس مدى وحشية هذه العصابة المنظمة، داعياً المجتمع الدولي أن يكون على قدر المسؤولية، وأن لا يعطي إسرائيل الفرصة لارتكاب مجازر جديدة في مخيم جنين ويعبد ومختلف بلدات محافظة جنين.

وأوعز اللواء أبو بكر للوحدة القانونية في الهيئة بمتابعة كافة الاعتقالات التي تتم في جنين بشكل فوري، واستخدام كافة السبل القانونية التي تضمن سلامتهم وتمنع التفرد بهم.

وحمل اللواء أبو بكر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يحدث من تطورات خطيرة على الساحة الفلسطينية، مشدداً أنه لا يمكن أن يتحقق الهدوء والاستقرار الا بزوال الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.