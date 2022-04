شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت، يبحث محبو كرة القدم الإنجليزية عن موعد وبث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي من المقرر أن تقام على استدا ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشستر سيتي، وذلك الساعة السادسة والنصف بتوقيت فلسطين من مساء اليوم الأحد 10 ابريل 2022، وسيخوض الفريقان مباراة كروية تشبه المعارك، وخاصة أنهما يتنافسان بشدة على حصد كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة أن نقطة وحيدة تفصل بين أقوى فريقين في الدوري الإنجليزي، وهو يوم قمة المستوى في كرة القدم الأوروبية، ويوم الحسم في السباق الأشرس، إذ سيخوض جواردويلا مدرب مانشستر سيتي المباراة بكل عناصره الأساسية، فيما سيعتبر يورغن كلوب المباراة، أشبه بمعركة كروية من أجل الحصول على النقاط الثلاثة واعتلاء صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية.

وتبقى ساعات قليلة على انطلاق صافرة بداية انطلاق ومشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة، ويشرع عشاق الناديين الإنجليزيين في البحث عن شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت، لأن المباراة تعد من أقوى المباريات الأوروبية، وينتظرها محبو كرة القدم على أحر من الجمر لأنها، ويبحثون عن روابط لمشاهدة المباراة عبر مواقع الانترنت الرياضية المختصة بعرض تلك المباريات، وهو ما توفره لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إذ ترفق لكم رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بجودة عالية ودون تقطيع على البث، وتتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

وفي ظل الصراع المشتعل بين الفريقين الإنجليزيين، يحرص عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز على البحث عن رابط لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر، وخاصة أن ثلة ستكون على أرض ملعب الاتحاد لخوض مباراة الموسم، في ظل المنافسة الشرسة في التتويج باللقب المحلي الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 73 نقطة، بينما يحتل ليفربول وصافة البطولة برصيد 72 نقطة، أي أن الفارق نقطة وحيدة، وهو ما سيجعل الصراع شرسا، ونشاهد مباراة قوية على كل المستويات.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وليفربول مساء اليوم الأحد 10 أبريل 2022 على ملعب الاتحاد مدينة مانشستر الإنجليزية، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، وكذلك السادسة والنصف بتوقيت فلسطين.

ويبحث متابعو كرة القدم الإنجليزي وعشاق الفريقين الإنجليزيين عن بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الآن، عن القنوات الناقلة لتكل المباراة المتوقع أن تكون قوية جدا، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إذ إنه من المقرر أن تبث المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس، أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

ولأهمية المباراة نرفق لكم مباراة ليفربول اليوم مباشرة، وكذلك التشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، إذ إنه من المرجح أن يلعب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب المباراة في التشكيل التالي:-

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد

نابي كيتا - فابينيو - تياجو

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

