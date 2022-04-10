أفضل 5 أطعمة لحماية عظامك من الشيخوخة

تُعدُ وجبة الفطور أهم وجبة في اليوم للصحة العامة والحفاظ على وزن صحي، لكن هل تعلم أنها من أفضل الفرص لبناء عظام صحية والحفاظ عليها؟

يوصي خبراء التغذية بأن تبدأ يومك مباشرة بأطعمة الفطور الغنية بالمغذيات والتي تحتوي على العناصر الغذائية لبناء العظام بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين D وفيتامين K والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

علاوة على ذلك، فإن أطعمة الفطور النباتية مثل الخضار وعصير الفاكهة والحبوب الكاملة توفر أيضا مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب وتقوية عظامك.

فيما يلي أفضل خمسة أطعمة تحتوي على عناصر مغذية لحفظ الهيكل العظمي لإضافتها إلى قائمة التسوق الخاصة بك:

1-البيض

لا يعتبر البيض المعيار الذهبي للبروتين العالي الجودة فحسب، بل إنه أيضا أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي على فيتامين D، وهو فيتامين ضروري للعظام لامتصاص الكالسيوم والاحتفاظ به.

لسوء الحظ، يفشل العديد من الناس في تلبية احتياجاتهم اليومية من فيتامين D. نحتاج على الأقل 10 ميكروغرام (400 وحدة دولية) من فيتامين D يوميا.

توفر البيضة (الصفار) المتوسطة نحو 5% من إجمالي فيتامين D الذي نحتاجه يوميا.

2-الحليب وبدائل الألبان النباتية

إذا كنت تتناول حبوب الفطور الباردة، أو القهوة، أو الشاي، فإن إضافة بعض حليب البقر أو حتى أحد بدائل الألبان النباتية يمكن أن يوفر العناصر الغذائية المنقذة للهيكل العظمي.

تعتبر منتجات الألبان من أفضل مصادر الكالسيوم وفيتامين D، وهو ثنائي ديناميكي لصحة العظام. يحتوي كوب الحليب على 300 ملليغرام أو 30% من الكالسيوم اليومي و15% من فيتامين D و10% من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم.

3-الزبادي اليوناني

يعد تناول الزبادي اليوناني طريقة رائعة لتحسين صحة العظام، وذلك بفضل الكالسيوم والبروتين الذي يوفره.

الزبادي مصنوع من الحليب، لذلك ليس من المستغرب أن يكون خيارا رائعا للعناصر المغذية الداعمة للعظام.

ذكرت إحدى الدراسات المنشورة في علم وظائف الأعضاء والتغذية والتمثيل الغذائي التطبيقي أن الأشخاص الذين تناولوا الزبادي اليوناني العادي لمدة 12 أسبوعا جنبا إلى جنب مع برنامج تمرين عالي التأثير شهدوا تكوينا أكبر للعظام مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواء وهميا.

يوفر الزبادي اليوناني أيضا المغنيسيوم والفوسفور، وهما عنصران مهمان من العناصر الغذائية الداعمة للعظام.

4-المشروم

يعد البيض المخفوق مع الكثير من المشروم طريقة رائعة للحصول على دفعة من العناصر الغذائية لبناء العظام في وجبتك الأولى.

المشروم غني بفيتامين D، وهو أحد أهم العناصر الغذائية لعظامك. يساعد فيتامين D الجسم على امتصاص الكالسيوم بحيث يمكن أن يساعد في توفير المصفوفة اللازمة لبناء أنسجة الهيكل العظمي والحفاظ عليها.

5-عصير البرتقال المدعم

هناك العديد من العلامات التجارية لعصير البرتقال المدعم التي توفر جرعة كبيرة من الكالسيوم وفيتامين D. يعتبر شكل الكالسيوم وفيتامين د المستخدم في هذا العصير قابلا للامتصاص للغاية، وتشير الدراسات إلى أن تضمين هذه المنتجات المعززة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تعزيز هذه العناصر الأساسية المغذية في جسمك.

ذكرت إحدى الدراسات في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن فيتامين (D) في عصير البرتقال المدعم كان فعالا مثل فيتامين (D) في المكملات الغذائية.