بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأحد 10/4/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .
وعرف من بين المعتقلين الاسماء التالية :
1. إسلام أبو شملة- يعبد جنوب جنين
٢. إبراهيم ناجي الكيلاني- يعبد
٣. أسعد كنيري- يعبد
٤. إسلام محمد بدارنة- يعبد
٥. بهاء أبو بكر- يعبد
٦. أدهم أبو بكر- يعبد
٧. ميسان أبو شملة
٨. إيهاب أبو اسنينة- القدس
٩. جهاد الشلبي- القدس
١٠. عمر ماهر دقة- عتيل قرب طولكرم
١١. عطالله وجيه حمدان- دورا القرع شرق رام الله
١٢. أحمد صالح حوشية- دورا القرع
١٣. مهدي الشيخ- مراح رباح قرب بيت لحم
١٤. خالد إبراهيم الشيخ- مراح رباح
١٥. نضال نفيعات- يعبد
يضاف للمعتقلين:
١٦. المحرر رئاس أبو عمر- برقة شمال نابلس
١٧. سليمان أبو عليا- جنين
١٨. محمد اللحلوح- جنين
١٩. طارق قبها- جنين
٢٠. المحرر سبع الطيطي- مخيم بلاطة بنابلس
٢١. خليل جمال ابو العسل- مخيم عقبة جبر بأريحا
٢٢. صبحي ابو الهيجا- مخيم عقبة جبر