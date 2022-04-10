بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأحد 10/4/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وعرف من بين المعتقلين الاسماء التالية :

1. إسلام أبو شملة- يعبد جنوب جنين

٢. إبراهيم ناجي الكيلاني- يعبد

٣. أسعد كنيري- يعبد

٤. إسلام محمد بدارنة- يعبد

٥. بهاء أبو بكر- يعبد

٦. أدهم أبو بكر- يعبد

٧. ميسان أبو شملة

٨. إيهاب أبو اسنينة- القدس

٩. جهاد الشلبي- القدس

١٠. عمر ماهر دقة- عتيل قرب طولكرم

١١. عطالله وجيه حمدان- دورا القرع شرق رام الله

١٢. أحمد صالح حوشية- دورا القرع

١٣. مهدي الشيخ- مراح رباح قرب بيت لحم

١٤. خالد إبراهيم الشيخ- مراح رباح

١٥. نضال نفيعات- يعبد

يضاف للمعتقلين:

١٦. المحرر رئاس أبو عمر- برقة شمال نابلس

١٧. سليمان أبو عليا- جنين

١٨. محمد اللحلوح- جنين

١٩. طارق قبها- جنين

٢٠. المحرر سبع الطيطي- مخيم بلاطة بنابلس

٢١. خليل جمال ابو العسل- مخيم عقبة جبر بأريحا

٢٢. صبحي ابو الهيجا- مخيم عقبة جبر