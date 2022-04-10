سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 10 أبريل 2022

شهد سعر صرف الدولار استقراراً اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد 10 أبريل/نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

و استقر سعر الدولار اليوم في دمشق خلال مستهل تعاملات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 3885 دولار للشراء و3920 ليرة للبيع.

كما استقر سعر الدولار الرسمي عند 2512 ليرة وفقا لنشرة المصارف والصرافة.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

انخفض سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل نحو 4220 ليرة للشراء، و4263 ليرة للبيع، مقابل 4229 ليرة للشراء، و4273 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل 5048 ليرة للشراء، و5104 ليرات للبيع، مقابل 5063 ليرة للشراء، و5119 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 1034 ليرة للشراء، و1046 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية نحو 1055 ليرة للشراء، و1067 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 12736 ليرة للشراء، و12876 ليرة للبيع، مقابل 12697 ليرة للشراء، و12837 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.