طالع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 ابريل 2022

رصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 10 ابريل 2022، حيث شهدت الأسعار ارتفاعاً اليوم في مصر، متأثرة بصعود "النفيس" عالميا مع ضعف شهية المخاطر لدى المستثمرين.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيهًا في مناطق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليسجل نحو 1149 جنيها مقابل 1140 جنيها في ختام تداولات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليصل إلى مستوى 861.52 جنيه مقابل 854.66 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس الجمعة.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 670.06 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 574.34 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 430.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر ليصل إلى مستوى 1005 جنيهات مقابل 997.11 جنيه بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 35724 جنيها (1948 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 8041 جنيها (438.40 دولار).