أسعار الذهب في الجزائر بتعاملات الأحد 10 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في الجزائر، حيث استقرت الأسعار اليوم بالتوازي مع العطلة العالمية لأسواق المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، نحو 8981 دينارا (62.63 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في الجزائر، نحو 7858 دينارا (54.80 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، بتعاملات اليوم الاحد، إلى نحو 6736 دينارا (46.97 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5239 دينارا (36.53 دولار).

وصعد سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 279.302 ألأف دينار (1948 دولارا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، في تعاملات اليوم 62.867 ألف دينار (438.40 دولار).