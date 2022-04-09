 القائد النخالة يهاتف والد الشهيد أحمد السعدي

هاتف، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة مساء اليوم السبت، عائلة الشهيد أحمد السعدي، مشيداً بثبات عوائل الشهداء وصبرهم.

وعبر القائد النخالة، خلال الإتصال عن بالغ اعتزازه بالمسيرة الجهادية لعائلة السعدي وتضحيات أبنائها .

وقال القائد النخالة: "المقاومة توحد شعبنا في كل مكان، وسنواصل طريق المقاومة الذي سار عليه الشهيد أحمد ورفاق دربه جميعاً".

وأضاف القائد النخالة مخاطباً والد الشهيد :"أبارك لكم ولأهل جنين هذه الشهادة التي ستبقى عنوانا لمسيرة الجهاد المظفرة".

وأوضح القائد النخالة، بأن ما يسطره المقاتلون الابطال في جنين هو التعبير الحقيقي عن أصالة شعبنا.

من جانبه أشاد والد الشهيد احمد السعدي بمواقف القائد النخالة وشكره على تواصله الدائم مع عوائل الشهداء، مؤكداً خلال الاتصال على احتضان كل المجاهدين رفاق درب أحمد.

وقال والد الشهيد أحمد :"ابني أحمد لحق برفاقه الشهداء الذين ارتبط معهم في الجهاد والمقاومة، وأنا فخور بما فعله ابني احمد".