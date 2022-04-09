استقرار سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 10 أبريل 2022

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 10 أبريل 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، لما تهم الكثير من المتابعين من التجار وغيرهم، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 10 أبريل 2022

استقرار الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد 10 أبريل 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 10 أبريل 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في دمشق خلال مستهل تعاملات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 3885 دولار للشراء و3920 ليرة للبيع.

كما استقر سعر الدولار الرسمي عند 2512 ليرة وفقا لنشرة المصارف والصرافة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 10 أبريل 2022

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

انخفض سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل نحو نحو 4220 ليرة للشراء، و4263 ليرة للبيع، مقابل 4229 ليرة للشراء، و4273 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل 5048 ليرة للشراء، و5104 ليرات للبيع، مقابل 5063 ليرة للشراء، و5119 ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 10 أبريل 2022

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 1034 ليرة للشراء، و1046 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية نحو 1055 ليرة للشراء، و1067 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 10 أبريل 2022

سعر الدينار الكويتي

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 12736 ليرة للشراء، و12876 ليرة للبيع، مقابل 12697 ليرة للشراء، و12837 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.