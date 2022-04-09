4 إصابات في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

أصيب، مساء اليوم السبت، أربعة شبان خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بوقوع 4 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات ببلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، في أعقاب انطلاق انطلاق مسيرة داعمة لمخيم جنين..

وكانت أفادت مصادر طبية في وقت سابق، بإصابة طفل برصاص الاحتلال خلال المواجهات بمنطقة عصيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واندلعت مواجهات بين عدد من الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر في مدينة الخليل المحتلة، تخللها إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان المتظاهرين.